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VIP-літак РФ літав до КНДР після візиту Кім Чен Ина, — Bloomberg

28 вересня 2023 13:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
VIP-літак РФ літав до КНДР після візиту Кім Чен Ина, — Bloomberg
Російський VIP-літак. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Цього тижня російський військовий VIP-літак Іл-62М в Пхеньяні. Це сталося через декілька днів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин здійснив візит до диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це пише видання Bloomberg

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Як пише видання,  Іл-62М ВПС Росії вилетів з Москви і прибув в Пхеньян у вівторок вранці. Бортовий номер літака вказує на те, що це той самий борт, який помітили в серпні у КНДР. Це було через декілька днів після того, як міністр оборони РФ Сергій Шойгу літав до Пхеньяну, де Кім показав йому колекцію нової зброї своєї країни.

Тоді літак пробув у КНДР близько двох днів. Варто відзначити, що місцеві ЗМІ Північної Кореї не згадували про борт, а Міноборони РФ не відповідало на поштові запити з приводу цього. 

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Політ літака. Фото: FlightRadar24

Про що це свідчить

Така тиша навколо польоту може свідчити про те, що на борту літака могли бути військові чиновники, які вели переговори щодо постачання зброї в РФ. 

"Схоже, що Росія заново відкрила для себе стратегічну цінність Північної Кореї на тлі підтримки Північної Кореї у війні та формування тристороннього альянсу США, Південної Кореї та Японії. Оскільки інтереси обох країн збігаються, співпраця між Північною Кореєю та Росією повинна швидко розвиватися", — сказав Джех Сон Хун, глава російського відділу Університету іноземних мов Ханкук.

Нагадаємо, згідно з інформацією з американських розвідувальних джерел, Північна Корея протягом 2023 року активно передавала Росії 152-мм артилерійські снаряди й ракети типу "Катюша". При цьому Іран уже продав Росії близько 2400 своїх безпілотників-камікадзе "Шахед".

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