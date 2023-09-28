VIP-самолет РФ летал в КНДР после визита Ким Чен Ина, — Bloomberg

Российский VIP-самолет. Фото иллюстративное: google

На этой неделе российский военный VIP-самолет Ил-62М в Пхеньяне. Это произошло через несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил визит к диктатору РФ Владимиру Путину.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Как пишет издание, Ил-62М ВВС России вылетел из Москвы и прибыл в Пхеньян во вторник утром. Бортовой номер самолета указывает на то, что это тот самый борт, который был замечен в августе в КНДР. Это было спустя несколько дней после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу летал в Пхеньян, где Ким показал ему коллекцию нового оружия своей страны.

Тогда самолет пробыл в КНДР около двух дней. Стоит отметить, что местные СМИ Северной Кореи не упоминали о борте, а Минобороны РФ не отвечало на почтовые запросы по этому поводу.

Полет самолета. Фото: FlightRadar24

О чем это свидетельствует

Такая тишина вокруг полета может свидетельствовать о том, что на борту самолета могли находиться военные чиновники, которые вели переговоры по поставкам оружия в РФ.

"Похоже, что Россия вновь открыла для себя стратегическую ценность Северной Кореи на фоне поддержки Северной Кореи в войне и формирования трехстороннего альянса США, Южной Кореи и Японии. Поскольку интересы обеих стран совпадают, сотрудничество между Северной Кореей и Россией должно быстро развиваться", — сказал Джех Сон Хун, глава русского отдела Университета иностранных языков Ханкук.

Напомним, согласно информации из американских разведывательных источников, Северная Корея в течение 2023 активно передавала России 152-мм артиллерийские снаряды и ракеты типа "Катюша". При этом Иран уже продал России около 2400 своих беспилотников-камикадзе "Шахед".