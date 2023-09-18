Росія може зголоситись допомогти КНДР із запуском супутників, — Bloomberg

Диктатор КНДР Кім Чен Ин під час візиту до РФ. Фото: росЗМІ

Візит диктатора КНДР Кім Чен Ина в Росію оголосили завершеним. Північнокорейський лідер повертається з обіцянками РФ допомогти з його космічною програмою, яка може дозволити його країні вивести на орбіту кілька супутників.

Про це пише Bloomberg.

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Навіщо КНДР допомога у виведенні супутників на орбіту

Під час зустрічі з Путіним минулого тижня на російському космодромі "Східний" Кім Чен Ину були представлені варіанти співпраці, включаючи допомогу в створенні супутників і запуску їх на російських ракетах. КНДР може зацікавитись цією пропозицією оскільки усі її самостійні спроби запусків були марні.

Так, Кім Чен Ин був вражений своїм візитом до космічного центру, і за даними ЗМІ, він залишив схвальне повідомлення в книзі гостей: "Слава Росії, яка породила перших підкорювачів космосу, буде безсмертною".

За останні 25 років Північна Корея сім разів намагалася поставити супутник — п’ять місій впали на дно моря, а дві відправили щось у космос, хоча і з сумнівним робочим статусом. Допомога з боку Росії може допомогти Північній Кореї повернути з кута, давши їй можливість стежити за пересуванням військ США та їхніх союзників у регіоні.

"Супутники є життєво важливими для сучасних військових операцій і збору розвідданих. Оскільки Північна Корея модернізує свої стратегічні та тактичні сили, модернізація їх здатності використовувати космічні датчики та дані є природним прогресом", — сказав старший науковий співробітник Центру досліджень нерозповсюдження Дж. Мартіна Девід Шмерлер.

Цьогоріч Північна Корея також двічі зазнала поразки у спробах вивести супутник на орбіту нової космічної ракети, яку вона випустила. Через це Шмерлер вважає, що Північна Корея прагне розвинути свій внутрішній потенціал запуску і може звернутися за допомогою до Росії для цього.

"Кім Чен Ин ймовірно розглядає "можливість використання російської служби запуску як альтернативи, поки вони не розроблять власну програму або не спробують запустити більші супутники", — зазначив науковець.

Росія також може запропонувати допомогу та технологію для підвищення ефективності північнокорейського супутника.

"Російська допомога, ймовірно, значно спростить отримання матеріалів, необхідних для більш складних супутників. Це означає, що їхні конструкції супутників можуть ускладнюватися швидше, ніж доводиться отримувати технології, конструкції та матеріали вдома", — пояснив Шмерлер.

За словами аерокосмічного інженера Маркуса Шиллера, через відносно невелику територію Північна Корея має обмежений доступ до отримання даних із супутників із наземних станцій стеження або міжсупутникових каналів.

"Доступ до російських активів може це змінити", — сказав Шиллер.

Що може запропонувати КНДР у відповідь

В обмін на це Північна Корея може надати вкрай необхідну зброю для війни Путіна в Україні. США заявили, що потенційна угода про зброю буде в центрі уваги візиту Кіма. Північна Корея спирається на величезну кількість артилерійських снарядів і ракет, які можуть працювати зі зброєю радянських часів, яку Кремль розгорнув на передовій.

Але резолюції Ради безпеки ООН забороняють Північній Кореї проводити випробування балістичних ракет. США та їхні партнери попередили, що технологія, отримана з космічної програми Північної Кореї, може бути використана для просування її балістичних ракет, і попередили, що будь-яка допомога, запропонована Путіним Кіму, порушить заходи, за які проголосувала Росія.

Тим не менш, Північна Корея та Росія можуть стверджувати, що кожна країна має право на цивільну космічну програму, і співпраця не порушить жодних міжнародних угод.

Нагадаємо, Південна Корея застерігає КНДР та РФ від військової співпраці.

Водночас у Центрі національного спротиву повідомили, що Путін хоче "затопити" ВОТ України робітниками з Північної Кореї.