Россия может согласиться помочь КНДР с запуском спутников, — Bloomberg

Диктатор КНДР Ким Чен Ын во время визита в РФ. Фото: росСМИ

Визит диктатора КНДР Ким Чен Инна в Россию объявили завершенным. Северокорейский лидер возвращается с обещаниями РФ помочь с его космической программой, которая может позволить стране вывести на орбиту несколько спутников.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Зачем КНДР помощь в выводе спутников на орбиту

В ходе встречи с Путиным на прошлой неделе на российском космодроме "Восточный" Ким Чен Ину были представлены варианты сотрудничества, включая помощь в создании спутников и запуске их на российских ракетах. КНДР может заинтересоваться этим предложением, поскольку все его самостоятельные попытки запусков были напрасны.

Так, Ким Чен Ын был поражен своим визитом в космический центр, и по данным СМИ, он оставил одобрительное сообщение в книге гостей: "Слава России, породившая первых покорителей космоса, будет бессмертна".

За последние 25 лет Северная Корея семь раз пыталась поставить спутник — пять миссий закончились падением на дно моря, а две отправили в космос, хотя и с сомнительным рабочим статусом. Помощь со стороны России может помочь Северной Корее выйти из тупика, дав ей возможность следить за передвижением войск США и их союзников в регионе.

"Спутники жизненно важны для современных военных операций и сбора разведданных. Поскольку Северная Корея модернизирует свои стратегические и тактические силы, модернизация их способности использовать космические датчики и данные является естественным прогрессом", — сказал старший научный сотрудник Центра исследований нераспространения Дж. Мартина Дэвид Шмерлер.

В этом году Северная Корея также дважды потерпела поражение в попытках вывести спутник на орбиту новой космической ракеты, которую она выпустила. Поэтому Шмерлер считает, что Северная Корея стремится развить свой внутренний потенциал запуска и может обратиться за помощью к России для этого.

"Ким Чен Ин предположительно рассматривает "возможность использования российской службы запуска в качестве альтернативы, пока они не разработают собственную программу или не попытаются запустить большие спутники", — отметил ученый.

Россия также может предложить помощь и технологию повышения эффективности северокорейского спутника.

"Российская помощь, вероятно, значительно упростит получение материалов, необходимых для более сложных спутников. Это означает, что их конструкции спутников могут усложняться быстрее, чем приходится получать технологии, конструкции и материалы на дому", — пояснил Шмерлер.

По словам аэрокосмического инженера Маркуса Шиллера, через относительно небольшую территорию Северная Корея имеет ограниченный доступ к получению данных со спутников с наземных станций слежения или межспутниковых каналов.

"Доступ к российским активам может это изменить" , —сказал Шиллер.

Что может предложить КНДР в ответ

В обмен на это, Северная Корея может предоставить крайне необходимое оружие для войны Путина в Украине. США заявили, что потенциальное соглашение об оружии будет в центре внимания визита Кима. Северная Корея опирается на огромное количество артиллерийских снарядов и ракет, которые могут работать с оружием советских времен, которое Кремль развернул на передовом.

Но резолюции Совбеза ООН запрещают Северной Корее проводить испытания баллистических ракет. США и их партнеры предупредили, что технология, полученная из космической программы Северной Кореи, может использоваться для продвижения ее баллистических ракет, и предупредили, что любая помощь, предложенная Путиным Киму, нарушит меры, за которые проголосовала Россия.

Тем не менее, Северная Корея и Россия могут утверждать, что каждая страна имеет право на гражданскую космическую программу и сотрудничество не нарушит никаких международных соглашений.

Напомним, Южная Корея предостерегает КНДР и РФ от военного сотрудничества.

В то же время в Центре национального сопротивления сообщили, что Путин хочет "затопить" ТОТ Украины рабочими из Северной Кореи.