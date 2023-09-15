У Пентагоні прокоментували наміри КНДР надати зброю Росії

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Фото: Secretary of Defense Public Affairs

Надання Росії зброї робить з КНДР співучасника вбивств українців. У Пентагоні стежать за ситуацією навколо можливого постачання озброєння.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на своєму брифінгу.

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Сінгх наголошує, що через продовження війни в Україні Росія залишається в ізоляції. За її словами, будь-яке потенційне надання Північною Кореєю боєприпасів для РФ перетворює КНДР на співучасника вбивств.

"Ми стежимо за ситуацією. Ми публічно оприлюднили наші застереження Північній Кореї. Передавання Росії будь-якого виду зброї знову порушило б резолюцію Ради безпеки ООН, за яку сама ж Росія голосувала. Тож ми заохочуємо, щоб Північна Корея не укладала угод з Росією щодо надання будь-якого типу боєприпасів, бо це призведе до подальшої ескалації", — сказала заступниця речника Пентагону.

Наразі у Пентагоні не помітили, щоб після зустрічі в Росії країни оголосили б про офіційну угоду.

Нагадаємо, що Російська Федерація почала отримувати військові боєприпаси калібром 122 мм та 152 мм, а також ракетне озброєння, аналогічне "Градам", від Північної Кореї. Такі поставки налагоджені вже близько півтора місяця.

Південнокорейські джерела стверджували, що військове обладнання, яке постачається з Північної Кореї, застосовується Росією у війні проти України. Цей висновок було зроблено з урахуванням даних розвідки.

Проте агентство Bloomberg вважає, що зброя КНДР для Росії навряд чи змінить перебіг війни, оскільки вона занадто застаріла. Це дозволить лише продовжувати війну.