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В Пентагоне прокомментировали намерения КНДР предоставить оружие России

15 сентября 2023 08:02
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В Пентагоне прокомментировали намерения КНДР предоставить оружие России
Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. Фото: Secretary of Defense Public Affairs
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Предоставление России оружия делает из КНДР соучастника убийств украинцев. В Пентагоне следят за ситуацией вокруг возможной поставки вооружения.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на своем брифинге.

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Сингх отмечает, что из-за продолжения войны в Украине Россия остается в изоляции. По ее словам, любое потенциальное предоставление Северной Кореей боеприпасов для РФ превращает КНДР в соучастника убийств.

"Мы следим за ситуацией. Мы публично обнародовали наши предупреждения Северной Корее. Передача России любого вида оружия снова нарушила бы резолюцию Совбеза ООН, за которую сама же Россия голосовала. Поэтому мы поощряем, чтобы Северная Корея не заключала соглашений с Россией о предоставлении любого типа боеприпасов, потому что это приведет к дальнейшей эскалации", — сказала заместитель представителя Пентагона.

Пока в Пентагоне не заметили, чтобы после встречи в России страны объявили бы об официальном соглашении.

Напомним, что Российская Федерация начала получать военные боеприпасы калибром 122 мм и 152 мм, а также ракетное вооружение, аналогичное "Градам", от Северной Кореи. Такие поставки налажены уже около полутора месяцев.

Южнокорейские источники утверждали, что поставляемое из Северной Кореи военное оборудование применяется Россией в войне против Украины. Этот вывод был сделан на базе данных разведки.

Однако агентство Bloomberg считает, что оружие КНДР для России вряд ли изменит ход войны, поскольку оно слишком устаревшее. Это позволит только продолжать войну.

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