ISW проаналізував різке збільшення залізничного сполучення між Росією та КНДР

Вантажні поїзди. Фото: росЗМІ

Аналітичний центр зі стратегічних та глобальних досліджень (CSIS) зафіксував помітне посилення залізничного руху між Росією та КНДР за результатами нарад Володимира Путіна та Кім Чен Ина. Супутникові знімки виявили на залізничному вузлі в Тумангані, Північна Корея 73 вантажні вагони.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Збільшення залізничного сполучення між РФ та КНДР

Аналітики стверджують, що в контексті колишніх спостережень ця кількість значно вища: раніше максимум досягав 20 вагонів за останні п'ять років.

Крім того, були відзначені вантажні контейнери та технічні установки, розташовані на відкритій території головного складу терміналу в Тумангані, проте конкретний характер одиниць, що перевозяться, залишається питанням без відповіді.

У свою чергу, аналітики Beyond Parallel підкреслили, що зовнішній вигляд контейнерів і технічного обладнання відрізняється від раніше помічених на об'єкті протягом попередніх п'яти років, припускаючи, що доставки, ймовірно, пов'язані або містять військові боєприпаси та артилерію.

Що говорять у Росії про перевезення військових товарів

Російські військові блогери та інформаційні майданчики розповсюдили висновки Beyond Parallel в інформаційному середовищі країни, не підтвердивши і не заперечуючи можливості перевезень військових товарів із Північної Кореї до Росії.

Варто зазначити, що ISW припустив, що Путін міг би бути відкритим для певних видів технологічної та оборонної кооперації з КНДР в обмін на північнокорейські артилерійські боєприпаси за умови, що така взаємодія не викличе додаткових санкцій щодо Росії.

Нагадаємо, що останнім часом активність та залізничні перевезення на прикордонній станції між Росією та Північною Кореєю помітно посилилися. Супутникові знімки вказують на надзвичайно високу кількість вантажних вагонів приблизно 73 на залізничній платформі Туманганг, розташованій в Расоні, місті на кордоні Північної Кореї та Росії.

Також повідомлялося, що згідно з інформацією з американських розвідувальних джерел, Північна Корея протягом 2023 активно передавала Росії 152-мм артилерійські снаряди й ракети типу "Катюша". При цьому Іран уже продав Росії близько 2400 своїх безпілотників-камікадзе "Шахед".