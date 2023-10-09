ISW проанализировал резкое увеличение железнодорожного сообщения между Россией и КНДР

Грузовые поезда. Фото: росСМИ

Аналитический центр по стратегическим и глобальным исследованиям (CSIS) зафиксировал заметное усиление железнодорожного движения между Россией и КНДР по результатам совещаний Владимира Путина и Ким Чен Ына. Спутниковые снимки выявили на железнодорожном узле в Тумангане, Северная Корея 73 грузовых вагона.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Увеличение железнодорожного сообщения между РФ и КНДР

Аналитики утверждают, что в контексте прежних наблюдений это число значительно выше: раньше максимум достигал 20 вагонов за последние пять лет.

Кроме того, были отмечены грузовые контейнеры и технические установки, расположенные на открытой территории главного склада терминала в Тумангане, тем не менее, конкретный характер перевозимых единиц остается вопросом без ответа.

В свою очередь аналитики Beyond Parallel подчеркнули, что внешний вид контейнеров и технического оборудования отличается от ранее замеченных на объекте в течение предшествующих пяти лет, предполагая, что доставки, вероятно, связаны или содержат военные боеприпасы и артиллерию.

Что говорят в России о перевозке военных товаров

Российские военные блогеры и информационные площадки распространили выводы Beyond Parallel в информационной среде страны, не подтвердив и не отрицая возможность перевозок военных товаров из Северной Кореи в Россию.

Стоит отметить, что ISW предположил, что Путин мог бы быть открыт для определенных видов технологической и оборонной кооперации с КНДР в обмен на северокорейские артиллерийские боеприпасы, при условии, что такое взаимодействие не вызовет дополнительных санкций в отношении России.

Напомним, что в последние времена активность и железнодорожные перевозки на пограничной станции между Россией и Северной Кореей заметно усилились. Спутниковые снимки указывают на необычайно высокое число грузовых вагонов, примерно 73, на железнодорожной платформе Туманганг, расположенной в Расоне, городе на границе Северной Кореи и России.

Также сообщалось, что согласно информации из американских разведывательных источников, Северная Корея в течение 2023 года активно передавала России 152-мм артиллерийские снаряды и ракеты типа "Катюша". При этом Иран уже продал России примерно 2400 своих беспилотников-камикадзе "Шахед".