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На границе КНДР и России выросла активность железнодорожного трафика

7 октября 2023 11:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На границе КНДР и России выросла активность железнодорожного трафика
Грузовые вагоны в России. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В последние времена активность и железнодорожные перевозки на пограничной станции между Россией и Северной Кореей заметно усилились. Спутниковые снимки указывают на необычайно высокое число грузовых вагонов, примерно 73, на железнодорожной платформе Туманганг, расположенной в Расоне, городе на границе Северной Кореи и России. 

Об этом сообщает проект Beyond Parallel.

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Активность железнодорожного трафика на границе КНДР и России

Эксперты подчеркивают, что данный объем транспортных перевозок существенно превышает все, что наблюдалось за последние пять лет, и даже до появления пандемии COVID-19 активность здесь была заметно меньше.

Также сообщается, что резкое повышение активности на железнодорожных путях следует после встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина.

"Исходя из утверждений Кима и Путина о том, что они обсуждали вопросы военных поставок и кооперации на своем саммите, резкое повышение объемов железнодорожных перевозок может свидетельствовать о поставках вооружения и амуниции из Северной Кореи в Россию", — отмечается в докладе проекта.

Однако следует отметить, что точная идентификация груза и аппаратуры по спутниковым изображениям нереальна, поскольку коробки и контейнеры, находящиеся в вагонах, тщательно закрыты тентами.

КНДР
Грузовые вагоны на границе КНДР и РФ. Фото: скриншот
КНДР
Грузовые вагоны на границе КНДР и РФ. Фото: скриншот
КНДР
Грузовые вагоны на границе КНДР и РФ. Фото: скриншот

Напомним, что в Южной Корее, Соединенных Штатах и Японии выразили обеспокоенность в связи с углублением военного сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической республикой. Они заявили о готовности принять жесткие меры против их соглашения об оружии.

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