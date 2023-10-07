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На кордоні КНДР та Росії зросла активність залізничного трафіку

7 жовтня 2023 11:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На кордоні КНДР та Росії зросла активність залізничного трафіку
Вантажні вагони ціна в Росії | Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В останні часи активність та залізничні перевезення на прикордонній станції між Росією та Північною Кореєю помітно посилились. Супутникові знімки вказують на надзвичайно високу кількість вантажних вагонів приблизно 73 на залізничній платформі Туманганг, розташованій в Расоні, місті на кордоні Північної Кореї та Росії.

Про це повідомляє проєкт Beyond Parallel.

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Активність залізничного трафіку на кордоні КНДР та Росії

Експерти наголошують, що даний обсяг транспортних перевезень суттєво перевищує все, що спостерігалося за останні п'ять років, і навіть до появи пандемії COVID-19 активність тут була значно меншою.

Також повідомляється, що різке підвищення активності на залізничних коліях відбувається після зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна.

"Виходячи із тверджень Кіма та Путіна про те, що вони обговорювали питання військових поставок та кооперації на своєму саміті, різке підвищення обсягів залізничних перевезень може свідчити про постачання озброєння та амуніції з Північної Кореї до Росії", — наголошується в доповіді проєкту.

Однак, слід зазначити, що точна ідентифікація вантажу та апаратури за супутниковими зображеннями неможлива, оскільки коробки та контейнери, що знаходяться у вагонах, ретельно закриті тентами.

КНДР
Вантажні вагони на кордоні КНДР та РФ. Фото: скриншот
КНДР
Вантажні вагони на кордоні КНДР та РФ. Фото: скриншот
КНДР
Вантажні вагони на кордоні КНДР та РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Південній Кореї, Сполучених Штатах та Японії висловили стурбованість у зв'язку з поглибленням військової співпраці між Росією та Корейською Народно-Демократичною республікою. Вони заявили про готовність вжити жорстких заходів проти їхньої угоди про зброю.

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