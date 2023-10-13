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В Белом доме заявили, что КНДР начала военную помощь России

13 октября 2023 21:50
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Илья Рябинин
редактор
В Белом доме заявили, что КНДР начала военную помощь России
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбеза США при Белом доме Джон Кирби. Фото: Reuters/Leah Millis
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Белом доме заявили, что Северная Корея за последние недели передала России более тысячи контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами. Сейчас переданное оборудование еще находится в российском тылу.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби.

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Согласно инфографике от Белого дома, отмечено, как часть контейнеров перемещалась из КНДР в РФ с 7 сентября по 1 октября. Отмечается, что контейнеры были отправлены морем из порта Наджин в российский Дунай в Приморский край, а затем были перевезены по железной дороге на склад боеприпасов, расположенный на юго-западе России в районе Тихорецкого Краснодарского края, примерно в 290 км от границы с Украиной.

В Белом доме заявили, что КНДР начала военную помощь России
Инфографика. Источник: The Hill

США осуждают Северную Корею за оказание России этой военной помощи и добавляют, что Белый дом будет следить за ситуацией и продолжать разоблачать подобные соглашения с оружием.

По словам чиновника, расширяющееся военное партнерство между Пхеньяном и Москвой, включая любые передачи технологий между странами, подрывает региональную стабильность и глобальный режим нераспространения".

Напомним, что ранее сообщалось о росте железнодорожного трафика между Северной Кореей и Россией. Еще тогда в ISW отметили, что в корейских грузовых вагонах в Тумангане может находиться военный груз.

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