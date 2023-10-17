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"Доказательств нет": Песков отрицает военное сотрудничество с КНДР

17 октября 2023 12:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Доказательств нет": Песков отрицает военное сотрудничество с КНДР
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что якобы КНДР не осуществляет никаких поставок оружия в РФ. Мол, этому нет никаких доказательств.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Нет никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в Россию", — сказал Песков.

КНДР снабжает оружие в РФ
Отрицание информации о поставках оружия. Фото: скриншот

Снабжение оружия в РФ

В то же время, согласно информации из американских разведывательных источников, КНДР в течение 2023 активно передает России 152-мм артиллерийские снаряды и ракеты типа "Катюша". Кроме того, страна может предложить государству-террористу более широкий ассортимент военной техники, включая ракеты, аналогичные российским "Искандерам", самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

К тому же, в последнее время активность и железнодорожные перевозки на пограничной станции между Россией и Северной Кореей заметно усилились. В частности, спутниковые снимки указывают на очень высокое количество грузовых вагонов, примерно 73, на железнодорожной платформе Туманганг, расположенной в Расоне, городе на границе Северной Кореи и России.

Кто снабжает оружие в РФ
Грузовые вагоны на границе КНДР и РФ. Фото: скриншот

Следует отметить, что недавно в Белом доме заявили, что Северная Корея за последние недели передала России более тысячи контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами. В настоящее время переданное оборудование еще находится в русском тылу.

Напомним, что в Южной Корее, Соединенных Штатах и Японии выразили обеспокоенность по поводу углубления военного сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической республикой. Они заявили о готовности принять жесткие меры против их соглашения об оружии.

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