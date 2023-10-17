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Госдума РФ отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

17 октября 2023 13:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Госдума РФ отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Госдума РФ. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 17 октября, российская Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Об этом сообщают росСМИ.

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Решение было принято в первом чтении.

"Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний", — говорится в сообщении.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, во вторник, 17 октября, российский диктатор Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин. Его ждет ряд переговоров и участие в форумах.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин сделал новое скандальное заявление о войне в Украине. В этот раз он цинично заявил, что контрнаступление ВСУ "провалилось".

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