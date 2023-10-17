Госдума РФ отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Сегодня, 17 октября, российская Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.
Об этом сообщают росСМИ.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Решение было принято в первом чтении.
"Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний", — говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 17 октября, российский диктатор Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин. Его ждет ряд переговоров и участие в форумах.
Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин сделал новое скандальное заявление о войне в Украине. В этот раз он цинично заявил, что контрнаступление ВСУ "провалилось".
Читайте Новини.LIVE!