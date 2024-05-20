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Голова МЗС Литви вважає неправильним висловлювати співчуття Ірану — яка причина

20 травня 2024 23:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Голова МЗС Литви вважає неправильним висловлювати співчуття Ірану — яка причина
Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. Фото: РБК-Україна
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс роз'яснив, чому він не вважає за правильне висловлювати співчуття Ірану після трагічної загибелі його керівництва в аварії вертольота, що сталася напередодні. Також міністр нагадав, що саме ця країна постачає беспілотники, якими атакують Україну. 

Про це Габріелюс Ландсбергіс написав у X (Twitter) в понеділок, 20 травня. 

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"Мені незручно висловлювати співчуття, поки Іран надсилає безпілотники, які використовуються проти цивільних в Україні", — написав  Габріелюс Ландсбергіс.

Голова МЗС Литви вважає неправильним висловлювати співчуття Ірану — яка причина - фото 1
Скриншот допису Габріелюса Ландсбергіса

Варто відзначити, що це перший випадок, коли європейський вищий посадовець відверто критикує висловлення співчуття після аварії вертольота з президентом і міністром закордонних справ Ірану.

Нагадаємо, що неподалік від міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном сталася аварія з гелікоптером, на борту якого був президент Ірану. 

20 травня в іранських горах знайшли вертоліт, у якому загинули чинний президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдоллахян. Причиною аварії вертольота, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність.

Іран
Литва
смерть
МЗС
соцмережі
війна в Україні

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