Голова МЗС Литви вважає неправильним висловлювати співчуття Ірану — яка причина

Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. Фото: РБК-Україна

Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс роз'яснив, чому він не вважає за правильне висловлювати співчуття Ірану після трагічної загибелі його керівництва в аварії вертольота, що сталася напередодні. Також міністр нагадав, що саме ця країна постачає беспілотники, якими атакують Україну.

Про це Габріелюс Ландсбергіс написав у X (Twitter) в понеділок, 20 травня.

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"Мені незручно висловлювати співчуття, поки Іран надсилає безпілотники, які використовуються проти цивільних в Україні", — написав Габріелюс Ландсбергіс.

Скриншот допису Габріелюса Ландсбергіса

Варто відзначити, що це перший випадок, коли європейський вищий посадовець відверто критикує висловлення співчуття після аварії вертольота з президентом і міністром закордонних справ Ірану.

Нагадаємо, що неподалік від міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном сталася аварія з гелікоптером, на борту якого був президент Ірану.

20 травня в іранських горах знайшли вертоліт, у якому загинули чинний президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдоллахян. Причиною аварії вертольота, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність.