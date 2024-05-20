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Глава МИД Литвы считает неправильным выражать соболезнования Ирану — какая причина

20 мая 2024 23:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Глава МИД Литвы считает неправильным выражать соболезнования Ирану — какая причина
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: РБК-Украина
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис разъяснил, почему он не считает правильным выражать соболезнования Ирану после трагической гибели его руководства в аварии вертолета, произошедшей накануне. Также министр напомнил, что именно эта страна снабжает беспилотниками, которыми атакуют Украину.

Об этом Габриелюс Ландсбергис написал в X (Twitter) в понедельник, 20 мая.

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" Мне неудобно выражать соболезнования, пока Иран посылает беспилотники, которые используются против гражданских в Украине ", — написал Габриелюс Ландсбергис.

Глава МИД Литвы считает неправильным выражать соболезнования Ирану — какая причина - фото 1
Скриншот сообщения Габриелюса Ландсбергиса

Стоит отметить, что это первый случай, когда европейское высшее должностное лицо откровенно критикует высказывания соболезнования после крушения вертолета с президентом и министром иностранных дел Ирана.

Напомним, что неподалеку от города Джульфы на границе с Азербайджаном произошла авария с вертолетом, на борту которого находился президент Ирана.

20 мая в иранских горах обнаружили вертолет, в котором погибли действующий президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдоллахян. Причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, стала техническая неисправность.

Иран
Литва
смерть
МИД
соцсети
война в Украине

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