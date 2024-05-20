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Загибель президента Ірану — названо офіційну причину авіакатастрофи

20 травня 2024 19:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Загибель президента Ірану — названо офіційну причину авіакатастрофи
Рештки гелікоптера, на борту якого розбився президент Ірану. Фото: скриншот
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Причиною аварії вертольота, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність. Характер проблем із гелікоптером не уточнюється. 

Про це пише іранське інформаційне агентство IRNA в понеділок, 20 травня. 

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"Раїсі загинув у неділю (19 травня 2024 року) внаслідок аварії вертольота, що сталася через технічну несправність при поверненні з Ходи", ― йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на борту гелікоптера перебували, крім президента Ібрагіма Раїсі, також міністр іноземних справ країни та кілька інших осіб.

Загибель президента Ірану 

Нагадаємо, неподалік від міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном сталася аварія з гелікоптером, на борту якого був президент Ірану. 

20 травня в іранських горах знайшли вертоліт, у якому загинули чинний президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдоллахян.

Згодом стало відомо, що виконувати обов'язки президента Ірану після загибелі Ібрагіма Раїсі буде перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер. Згідно з Конституцією Ірану, протягом 50 днів мають пройти позачергові президентські вибори.

Іран
смерть
літак
авіакатастрофа
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президент

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