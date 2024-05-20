Загибель президента Ірану — названо офіційну причину авіакатастрофи

Рештки гелікоптера, на борту якого розбився президент Ірану. Фото: скриншот

Причиною аварії вертольота, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність. Характер проблем із гелікоптером не уточнюється.

Про це пише іранське інформаційне агентство IRNA в понеділок, 20 травня.

Читайте також:

Причина падіння вертольота з президентом Ірану

"Раїсі загинув у неділю (19 травня 2024 року) внаслідок аварії вертольота, що сталася через технічну несправність при поверненні з Ходи", ― йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на борту гелікоптера перебували, крім президента Ібрагіма Раїсі, також міністр іноземних справ країни та кілька інших осіб.

Загибель президента Ірану

Нагадаємо, неподалік від міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном сталася аварія з гелікоптером, на борту якого був президент Ірану.

20 травня в іранських горах знайшли вертоліт, у якому загинули чинний президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдоллахян.

Згодом стало відомо, що виконувати обов'язки президента Ірану після загибелі Ібрагіма Раїсі буде перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер. Згідно з Конституцією Ірану, протягом 50 днів мають пройти позачергові президентські вибори.