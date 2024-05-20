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Стало відомо, хто обійме посаду загиблого у авіакатастрофі президента Ірану

20 травня 2024 09:49
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Стало відомо, хто обійме посаду загиблого у авіакатастрофі президента Ірану
Перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер. Фото: CC BY 4.0
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Виконувати обов'язки президента Ірану після загибелі Ебрагіма Раїсі буде перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер. Згідно з Конституцією Ірану, протягом 50 днів мають пройти позачергові президентські вибори.

Про це пише Sky News у понеділок, 20 травня.

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Ввечері 19 травня вертоліт, в якому перебували іранські високопосадовці, зазнав аварії та здійснив жорстку посадку в горах. В авіакатастрофі загинув чинний президент Ірану Ебрагім Раїсі.

Протягом наступних 50 днів у Ірані мають відбутися позачергові вибори президента країни, поки посаду обыйме перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер.

"Після багатьох років антиурядових демонстрацій, що відбулися після смерті Махси Аміні у 2022 році, це може стати моментом для відновлення руху протесту", — повідомляє Sky News.

Журналісти зазнчають, що всередині Ірану є багато дисидентських груп, зокрема відгалуження "Ісламської держави", які можуть спробувати скористатися цією ситуацією.

Наступником Раїсі, швидше за все, буде обраний кандидат верховного лідера і, звичайно, ще один ультраконсервативний прибічник жорсткої лінії. Що стосується Мохбера, то у жовтні 2022 року разом із високопосадовцями та членами Вищої Ради національної безпеки Ірану він відвідував Москву для завершення угоди про відправлення росіянам іранської зброї — дронів-камікадзе та ракет класу "земля-земля".

Раніше ми писали, що в іранських горах знайшли вертоліт, який напередодні зазнав аварії. У авіакатастрофі загинули чинний президент Ірану Ебрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдоллахян.

Уряд Ірану скасував заплановане засідання кабінету міністрів. Натомість він скликав екстрене засідання комітету з кризового управління країни.

Іран
смерть
гелікоптер
Ібрагім Раїсі
президент

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