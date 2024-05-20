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Стало известно, кто вступит в должность погибшего в авиакатастрофе президента Ирана

20 мая 2024 09:49
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Стало известно, кто вступит в должность погибшего в авиакатастрофе президента Ирана
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Фото: CC BY 4.0
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Исполнять обязанности президента Ирана после гибели Эбрагима Раиси будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней должны пройти внеочередные президентские выборы.

Об этом пишет Sky News в понедельник, 20 мая.

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Исполнять обязанности президента Ирана будет Мохаммад Мохбер

Вечером 19 мая вертолет, в котором находились иранские чиновники, потерпел крушение и совершил жесткую посадку в горах. В авиакатастрофе погиб действующий президент Ирана Эбрагим Раиси.

В течение следующих 50 дней в Иране должны пройти внеочередные выборы президента страны, пока должность займет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

"После многих лет антиправительственных демонстраций, последовавших за смертью Махсы Амини в 2022 году, это может стать моментом для возобновления движения протеста", — сообщает Sky News.

Журналисты отмечают, что внутри Ирана много диссидентских групп, в частности ответвления "Исламского государства", которые могут попытаться воспользоваться этой ситуацией.

Преемником Раиси скорее всего будет избран кандидат верховного лидера и, конечно, еще один ультраконсервативный сторонник жесткой линии. Что касается Мохбера, то в октябре 2022 года вместе с чиновниками и членами Высшего Совета национальной безопасности Ирана он посещал Москву для завершения соглашения об отправке россиянам иранского оружия — дронов-камикадзе и ракет класса "земля-земля".

Ранее мы писали, что в иранских горах нашли вертолет, который накануне потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли действующий президент Ирана Эбрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдоллахян.

Правительство Ирана отменило запланированное заседание кабинета министров. В то же время он созвал экстренное заседание комитета по кризисному управлению страны.

Иран
смерть
вертолет
Ибрагим Раиси
президент

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