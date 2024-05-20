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Гибель президента Ирана — названа официальная причина авиакатастрофы

20 мая 2024 19:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Гибель президента Ирана — названа официальная причина авиакатастрофы
Остатки вертолета, на борту которого разбился президент Ирана. Фото: скриншот
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, стала техническая неисправность. Характер проблем с вертолетом не уточняется.

Об этом пишет иранское информационное агентство IRNA в понедельник, 20 мая.

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"Раиси погиб в воскресенье (19 мая 2024 года) в результате крушения вертолета, который произошел из-за технической неисправности при возвращении из Ходы", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на борту вертолета находились, кроме президента Ибрагима Раиси, также министр иностранных дел страны и несколько других лиц.

Гибель президента Ирана

Напомним, неподалеку от города Джульфы на границе с Азербайджаном произошла авария с вертолетом, на борту которого находился президент Ирана.

20 мая в иранских горах обнаружили вертолет, в котором погибли действующий президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдоллахян.

Впоследствии стало известно, что исполнять обязанности президента Ирана после гибели Ибрагима Раиси будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней должны пройти внеочередные президентские выборы.

Иран
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