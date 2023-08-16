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"Головний будівельник ракет": Чехія ввела санкції проти олігарха РФ Бориса Обносова

16 серпня 2023 21:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Головний будівельник ракет": Чехія ввела санкції проти олігарха РФ Бориса Обносова
Російський олігарх Борис Обносов. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Чехія запровадила санкції проти гендиректора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова. Також до списку санкцій увійшли його родичі — дочка Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав Зоріков.

Про це йдеться на сайті МЗС Чехії. 

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Відомо, що підприємство Бориса Обносова займається будівництвом військової техніки, зокрема і ракет, якими країна-терорист Росія обстрілює мирні міста України. 

"Російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, що вбивають невинних українців, повинен нести наслідки. Так само, як ті, хто насолоджується розкішшю в Чехії на гроші від торгівлі смертю", — сказав голова МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Що стосується Ростислава Зорікова, то він володіє нерухомістю у Чехії, вартість якої становить понад 100 млн крон. 

Окрім цього, сім'я Зорікових володіє та користується елітними автомобілями у Чехії. В той час Ользі Зоріковій належать 20% акцій від підприємства Бориса Обносова. 

Нагадаємо, 16 серпня Федеральна рада Швейцарії ухвалила запровадження нових санкцій проти Росії. Заходи вже вступили в силу.

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