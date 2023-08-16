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Швейцарія приєдналась до нового пакету санкцій ЄС проти Росії

16 серпня 2023 19:15
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Валерія Пержун
редактор
Швейцарія приєдналась до нового пакету санкцій ЄС проти Росії
Швейцарська Федеральна рада. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У середу, 16 серпня, Федеральна рада Швейцарї ухвалила запровадження нових санкцій проти Росії. Заходи вже вступили в силу.

Про це повідомляє Швейцарський урядовий портал

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Що відомо про санкції Швейцарії проти РФ

23 червня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках одинадцятого пакету санкцій. Новий пакет санкцій створює правову основу для інструменту запобігання обходу обмежень. Це попередить експорт товарів в треті країни, які можуть використовуватися в цивільних і військових цілях або ж сприяють військово-технічному розвитку Росії. 

Ефективне припинення спроб РФ обійти санкції вимагає тісної міжнародної координації. Таким чином Швейцарія уважно стежить за міжнародними дискусіями на цю тему та тісно співпрацює з країнами-членами Євросоюзу. Це зближує Швейцарію з ЄС.

Водночас згідно з заявою Федеральної ради Швейцарії, ЄС передбачає використання інструменту запобігання виключно як крайній засіб. Тож наразі це не має істотного впливу на РФ. 

"Федеральна рада сповнена рішучості вжити ефективних заходів проти обходу санкцій і перевірить впровадження цього інструменту в разі його фактичного використання ЄС", — йдеться у повідомленні. 

Швейцарія ухвалить інші заходи, що містяться в одинадцятому пакеті санкцій. Ці міри включають заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, які сприяють військовому та технологічному розвитку Росії, ще 87 компаніям, у тому числі компаніям із третіх країн, які постачали такі товари до Росії. 

Водночас Швейцарія розширить перелік товарів, на експорт яких поширюється заборона на електронні компоненти та прекурсори хімічної зброї. Продаж прав інтелектуальної власності та комерційних таємниць Росії також тепер заборонений у зв’язку з різними товарами. 

"Це для того, щоб заборонені до поставок в Росію товари не вироблялися в Росії", — заявляє уряд країни.

Також у фінансовому секторі розширено чинну заборону на продаж цінних паперів, номінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті країни-члена ЄС, громадянам і організаціям Росії.

"Продаж цінних паперів російським громадянам і організаціям тепер заборонений, незалежно від валюти", — йдеться у повідомленні.

Федеральна рада також ухвалює можливості, ухвалені ЄС для надання винятків у гуманітарній сфері та з метою виведення швейцарських інвестицій з Росії.

Нові заходи набувають чинності о 18:00 середи, 16 серпня.

Нагадаємо, у "шахедах" РФ знайшли деталі, які виробляються у Швейцарія.

Водночас, Уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії.

Також Байден розповів, що Японія активізувала свої дії для підтримки України.

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