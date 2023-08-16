Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России

Швейцарский федеральный совет. Иллюстративное фото: google.com

В среду, 16 августа Федеральный совет Швейцарии принял введение новых санкций против России. Меры уже вступили в силу.

Об этом сообщает Швейцарский правительственный портал.

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23 июня ЕС принял новые меры против России в рамках одиннадцатого пакета санкций. Новый пакет санкций создает правовую основу для инструмента предотвращения обхода ограничений. Это предупредит экспорт товаров в третьи страны, которые могут использоваться в гражданских и военных целях или способствуют военно-техническому развитию России.

Эффективное пресечение попыток РФ обойти санкции требует тесной международной координации. Таким образом, Швейцария внимательно следит за международными дискуссиями на эту тему и тесно сотрудничает со странами-членами Евросоюза. Это сближает Швейцарию с ЕС.

В то же время, согласно заявлению Федерального совета Швейцарии, ЕС предусматривает использование инструмента предотвращения исключительно как крайнее средство. Поэтому это не имеет существенного влияния на РФ.

"Федеральный совет полон решимости принять эффективные меры против обхода санкций и проверит внедрение этого инструмента в случае его фактического использования ЕС" , — говорится в сообщении.

Швейцария примет другие меры, содержащиеся в одиннадцатом пакете санкций. Эти меры включают в себя запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военному и технологическому развитию России, еще 87 компаниям, в том числе компаниям из третьих стран, которые поставляли такие товары в РФ.

В то же время, Швейцария расширит перечень товаров, на экспорт которых распространяется запрет на электронные компоненты и прекурсоры химического оружия. Продажа прав интеллектуальной собственности и коммерческих тайн России также теперь запрещена в связи с разными товарами.

"Это для того, чтобы запрещенные к поставкам в Россию товары не производились в России", — заявляет правительство страны.

Также в финансовом секторе расширен действующий запрет на продажу ценных бумаг, номинированных в швейцарских франках или официальной валюте страны-члена ЕС, гражданам и организациям России.

"Продажа ценных бумаг российским гражданам и организациям теперь запрещена, независимо от валюты", — говорится в сообщении.

Федеральный совет также принимает возможности, принятые ЕС для предоставления исключений в гуманитарной сфере и с целью выведения швейцарских инвестиций из России.

Новые мероприятия вступают в силу в 18:00 среду, 16 августа.

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