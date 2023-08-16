"Главный строитель ракет": Чехия ввела санкции против олигарха РФ Бориса Обносова

Российский олигарх Борис Обносов. Фото: росСМИ

Чехия ввела санкции против гендиректора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. Также в список санкций вошли его родственники — дочь Ольга Зорикова и ее муж Ростислав Зориков.

Об этом идет речь на сайте МИД Чехии.

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Известно, что предприятие Бориса Обносова занимается строительством военной техники, в том числе ракет, которыми страна-террорист Россия обстреливает мирные города Украины.

"Российский олигарх, который стоит за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен нести последствия. Так же, как те, кто наслаждается роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью", — сказал глава МИД Чехии Ян Липовский.

Что касается Ростислава Зорикова, то он владеет недвижимостью в Чехии, стоимость которой составляет более 100 млн крон.

Кроме того, семья Зориковых владеет и пользуется элитными автомобилями в Чехии. В то время Ольге Зориковой принадлежат 20% акций предприятия Бориса Обносова.

Напомним, 16 августа Федеральный совет Швейцарии принял введение новых санкций против России. Меры уже вступили в силу.