Головний конкурент Трампа змагатиметься за крісло президента США

Губернатор Флориди Рон Десантіс. Фото: REUTERS

Губернатор Флориди Рон Десантіс офіційно заявив про своє бажанння балотуватися на посаду президента США. Він подав до Федеральної виборчої комісії США документи про участь у виборах глави держави у 2024 році.

Про це повідомляє видання AP.

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"Я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів, щоб очолити наше велике повернення Америки", — заявив Рон Десантіс.

Десантіс про війну в Україні

У березні Десантіс назвав війну в Україні "територіальною суперечкою". І додав, що "подальше заплутування" в Україні не є частиною "життєво важливих національних інтересів" США. Пізніше Десантіс пояснив свої суперечливі заяви про доцільність підтримки України з точки зору інтересів США та назвав президента РФ воєнним злочинцем. А пізніше політик закликав до "перемир'я" в Україні.

Нагадаємо, Десантіс став головним суперником колишнього президента Дональда Трампа в боротьбі за висування в президенти США від Республіканської партії. У квітні соцопитування свідчили, що попри кримінальні звинувачення, Трампа підтримує понад 50% республіканців.

Очікується, що остаточний кандидат від Республіканської партії зустрінеться з президентом-демократом Джо Байденом на загальних виборах у листопаді 2024 року.