Головний конкурент Трампа змагатиметься за крісло президента США
Губернатор Флориди Рон Десантіс офіційно заявив про своє бажанння балотуватися на посаду президента США. Він подав до Федеральної виборчої комісії США документи про участь у виборах глави держави у 2024 році.
Про це повідомляє видання AP.
Губернатор штату Флорида Рон Десантіс розпочав свою президентську кампанію 2024 року оголошенням у Twitter.
"Я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів, щоб очолити наше велике повернення Америки", — заявив Рон Десантіс.
Десантіс про війну в Україні
У березні Десантіс назвав війну в Україні "територіальною суперечкою". І додав, що "подальше заплутування" в Україні не є частиною "життєво важливих національних інтересів" США. Пізніше Десантіс пояснив свої суперечливі заяви про доцільність підтримки України з точки зору інтересів США та назвав президента РФ воєнним злочинцем. А пізніше політик закликав до "перемир'я" в Україні.
Нагадаємо, Десантіс став головним суперником колишнього президента Дональда Трампа в боротьбі за висування в президенти США від Республіканської партії. У квітні соцопитування свідчили, що попри кримінальні звинувачення, Трампа підтримує понад 50% республіканців.
Очікується, що остаточний кандидат від Республіканської партії зустрінеться з президентом-демократом Джо Байденом на загальних виборах у листопаді 2024 року.