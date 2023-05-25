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Головний конкурент Трампа змагатиметься за крісло президента США

25 травня 2023 03:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Головний конкурент Трампа змагатиметься за крісло президента США
Губернатор Флориди Рон Десантіс. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Губернатор Флориди Рон Десантіс офіційно заявив про своє бажанння балотуватися на посаду президента США. Він подав до Федеральної виборчої комісії США документи про участь у виборах глави держави у 2024 році.

Про це повідомляє видання AP.

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Губернатор штату Флорида Рон Десантіс розпочав свою президентську кампанію 2024 року оголошенням у Twitter. 

"Я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів, щоб очолити наше велике повернення Америки", — заявив Рон Десантіс.

Десантіс про війну в Україні

У березні Десантіс назвав війну в Україні "територіальною суперечкою". І додав, що "подальше заплутування" в Україні не є частиною "життєво важливих національних інтересів" США. Пізніше Десантіс пояснив свої суперечливі заяви про доцільність підтримки України з точки зору інтересів США та назвав президента РФ воєнним злочинцем. А пізніше політик закликав до "перемир'я" в Україні.

Нагадаємо, Десантіс став головним суперником колишнього президента Дональда Трампа в боротьбі за висування в президенти США від Республіканської партії. У квітні соцопитування свідчили, що попри кримінальні звинувачення, Трампа підтримує понад 50% республіканців.

Очікується, що остаточний кандидат від Республіканської партії зустрінеться з президентом-демократом Джо Байденом на загальних виборах у листопаді 2024 року.

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