Главный конкурент Трампа будет соревноваться за кресло президента США

Губернатор Флориды Рон Десантис. Фото: REUTERS

Губернатор Флориды Рон Десантис официально заявил о своем желании баллотироваться на пост президента США. Он подал в Федеральную избирательную комиссию США документы об участии в выборах главы государства в 2024 году.

Об этом сообщает издание AP.

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"Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов, чтобы возглавить наше большое возвращение Америки", — заявил Рон Десантис.

Десантис о войне в Украине

В марте Десантис назвал войну в Украине "территориальным спором". И добавил, что "дальнейшее запутывание" в Украине не является частью "жизненно важных национальных интересов" США. Позже Десантис объяснил свои противоречивые заявления о целесообразности поддержки Украины с точки зрения интересов США и назвал президента РФ военным преступником. А позже политик призвал к "перемирию" в Украине.

Напомним, ДеСантис стал главным соперником бывшего президента Дональда Трампа в борьбе за выдвижение в президенты США от Республиканской партии. В апреле соцопросы свидетельствовали, что, несмотря на уголовные обвинения, Трампа поддерживает более 50% республиканцев.

Ожидается, что окончательный кандидат от Республиканской партии встретится с президентом-демократом Джо Байденом на всеобщих выборах в ноябре 2024 года.