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Готується до введення воєнного стану? Путін посилив контроль над оборонними підприємствами

3 березня 2023 22:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Путін підписав указ щодо посилення контролю над оборонними підприємствами
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент росії володимир путін у п’ятницю, 3 березня, підписав указ, що встановлює нові правила посилення контролю за компаніями, які не виконують оборонні контракти, у разі введення воєнного стану. Це рішення є останнім кроком у підготовці кремля до мілітаризації економіки в умовах повномасштабного вторгнення в Україну. 

Про це повідомляє Bloomberg

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Подробиці указу

Згідно з указом, як зазначає видання, держава отримає повноваження взяти під контроль фірми, які не виконують зобов'язань за військовими контрактами в період воєнного стану, призупинивши права власників і акціонерів. 

У розпорядженні, текст якого опубліковано в п'ятницю, вказується, що буде створено урядову робочу групу з питань діяльності оборонних компаній в умовах воєнного стану.

Видання нагадує, що раніше кремль запровадив воєнний стан у регіонах України, які були окуповані російською армією, крім Криму. Офіційні особи заявили, що наразі немає планів щодо його ширшого впровадження, незважаючи на періодичні заклики зробити це протягом останнього року.

Також відомо, що після початку вторгнення минулого року росія ухвалила низку законодавчих змін, які надають уряду широкі повноваження контролювати компанії. Тепер російський уряд може вказувати компаніям, що виробляти і за якою ціною. Однак, як зауважує Bloomberg, кремль наразі він ще не використовує ці можливості широко.

Нагадаємо, після "проникнення української ДРГ" у Брянську область кремль анонсував засідання Радбезу в закритому режимі. При цьому у кремлі запевнили, що воєнний стан у росії запроваджуватися не буде.

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