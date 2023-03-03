Готовится к введению военного положения? Путин ужесточил контроль над оборонными предприятиями
Президент россии владимир путин в пятницу, 3 марта, подписал указ, что устанавливает новые правила усиления контроля за компаниями, которые не выполняют оборонные контракты, в случае введения военного положения. Это решение является последним шагом в подготовке кремля к милитаризации экономики в условиях полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Подробности указа
Согласно указу, как отмечает издание, государство получит полномочия взять под контроль фирмы, не выполняющие обязательства по военным контрактам в период военного положения, приостановив права собственников и акционеров.
В распоряжении, текст которого опубликован в пятницу, указывается, что будет создана правительственная рабочая группа по вопросам деятельности оборонных компаний в условиях военного положения.
Издание напоминает, что ранее кремль ввел военное положение в регионах Украины, оккупированных российской армией, кроме Крыма. Официальные лица заявили, что пока нет планов его широкого внедрения, несмотря на периодические призывы сделать это в течение последнего года.
Также известно, что после начала вторжения в прошлом году россия приняла ряд законодательных изменений, которые предоставляют правительству широкие полномочия контролировать компании. Теперь российское правительство может указывать компаниям, что производить и по какой цене. Однако, как отмечает Bloomberg, кремль пока еще не использует эти возможности широко.
Напомним, после "проникновения украинской ДРГ" в Брянскую область кремль анонсировал заседание Совбеза в закрытом режиме. При этом в кремле заверили, что военное положение в россии вводиться не будет.