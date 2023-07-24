Грета Тунберг організувала протест у Швеції після штрафу від поліції
Кліматична активістка Грета Тунберг допомогла організувати акцію протесту у шведському місті Мальме. Це відбулося після того, як її оштрафували за непокору поліцейському наказу під час аналогічного мітингу понад місяць тому.
Про це повідомляє Reuters.
Протест після штрафу
Активістка визнала під час судового розгляду, що вона не підкорилася наказу поліції, але не визнала себе винною і сказала. Тунберг зазначила, що діяла з необхідності.
"Це абсурд, що ті, хто діє відповідно до науки, повинні платити за це ціну", — сказала вона журналістам в окружному суді Мальме.
Тунберг та активісти з групи Reclaim the Future заблокували дорогу для нафтових вантажівок у порту Мальме 19 червня. Їй було пред'явлено звинувачення в тому, що вона не залишила дорогу на вимогу поліції. Після винесення вироку Тунберг та інші активісти повернулися до порту Мальме, щоб знову заблокувати рух.
Суд зобов'язав активістку виплатити 1 500 шведських крон та додатково 1 000 крон до фонду допомоги жертвам злочинів.
Нагадаємо, шведська екоактивістка Грета Тунберг протягом 251 тижня проводила шкільний страйк заради клімату. Акція, яка відбулася 9 червня у Стокгольмі для неї особлива, адже 20-річна Тунберг закінчила школу, тому більше не зможе брати участь у так званому шкільному страйку. На акції знамениту активістку помітили з малюнком українського художника Андрія Ярмоленка у руках.
Також ми писали, що відома екоактивістка Грета Тунберг засудила звірства Росії через підрив Каховської ГЕС. Вона закликала світ не стояти осторонь та зупинити цей екоцид.