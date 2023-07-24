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Грета Тунберг організувала протест у Швеції після штрафу від поліції

24 липня 2023 17:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Грета Тунберг організувала протест у Швеції після штрафу від поліції
Кліматична активістка Грета Тунберг. Фото: Andreas Hillergren/TT News Agency/via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кліматична активістка Грета Тунберг допомогла організувати акцію протесту у шведському місті Мальме. Це відбулося після того, як її оштрафували за непокору поліцейському наказу під час аналогічного мітингу понад місяць тому.

Про це повідомляє Reuters.

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Активістка визнала під час судового розгляду, що вона не підкорилася наказу поліції, але не визнала себе винною і сказала. Тунберг зазначила, що діяла з необхідності.

"Це абсурд, що ті, хто діє відповідно до науки, повинні платити за це ціну", — сказала вона журналістам в окружному суді Мальме.

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Грета Тунберг спілкується з журналістами. Фото: TT News Agency/Andreas Hillergren/via REUTERS

Тунберг та активісти з групи Reclaim the Future заблокували дорогу для нафтових вантажівок у порту Мальме 19 червня. Їй було пред'явлено звинувачення в тому, що вона не залишила дорогу на вимогу поліції. Після винесення вироку Тунберг та інші активісти повернулися до порту Мальме, щоб знову заблокувати рух.

Суд зобов'язав активістку виплатити 1 500 шведських крон та додатково 1 000 крон до фонду допомоги жертвам злочинів.

Нагадаємо, шведська екоактивістка Грета Тунберг протягом 251 тижня проводила шкільний страйк заради клімату. Акція, яка відбулася 9 червня у Стокгольмі для неї особлива, адже 20-річна Тунберг закінчила школу, тому більше не зможе брати участь у так званому шкільному страйку. На акції знамениту активістку помітили з малюнком українського художника Андрія Ярмоленка у руках. 

Також ми писали, що відома екоактивістка Грета Тунберг засудила звірства Росії через підрив Каховської ГЕС. Вона закликала світ не стояти осторонь та зупинити цей екоцид.

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