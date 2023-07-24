Грета Тунберг организовала протест в Швеции после штрафа от полиции

Климатическая активистка Грета Тунберг. Фото: Andreas Hillergren/TT News Agency/via REUTERS

Климатическая активистка Грета Тунберг помогла организовать акцию протеста в шведском городе Мальме. Это произошло после того, как ее оштрафовали за неповиновение полицейскому приказу во время аналогичного митинга более месяца назад.

Об этом сообщает Reuters.

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Активистка признала во время судебного разбирательства, что она не подчинилась приказу полиции, но не признала себя виновной. Тунберг отметила, что действовала из необходимости.

"Это абсурд, что те, кто действует в соответствии с наукой, должны платить за это цену", — сказала она журналистам в окружном суде Мальме.

Грета Тунберг общается с журналистами. Фото: TT News Agency/Andreas Hillergren/via REUTERS

Тунберг и активисты группы Reclaim the Future заблокировали дорогу для нефтяных грузовиков в порту Мальме 19 июня. Ей было предъявлено обвинение в том, что она не оставила дорогу по требованию полиции. После вынесения приговора Тунберг и другие активисты вернулись в порт Мальме, чтобы снова заблокировать движение.

Суд обязал активистку выплатить 1500 шведских крон и дополнительно 1000 крон в фонд помощи жертвам преступлений.

Напомним, шведская экоактивистка Грета Тунберг в течение 251 недели проводила школьную забастовку ради климата. Акция, которая состоялась 9 июня в Стокгольме, для нее особенная, ведь 20-летняя Тунберг окончила школу, поэтому больше не сможет участвовать в так называемой школьной забастовке. На акции знаменитая активистка была замечена с рисунком украинского художника Андрея Ярмоленко в руках.

Также мы писали, что известная экоактивистка Грета Тунберг осудила зверства России из-за подрыва Каховской ГЭС. Она призвала мир не стоять в стороне и остановить этот экоцид.