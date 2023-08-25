Греція припиняє дію контракту з РФ на обслуговування ЗРК "Тор-М1" і "Оса-АКМ"

ЗРК "Оса-АКМ". Фото: росЗМІ

Греція розриває контракт із Росією на технічну підтримку та обслуговування ЗРК "Тор-М1" і "Оса-АКМ". Нібито секретний документ про це помилково було опубліковано в парламенті. Там заявили, що нових контрактів на підтримку для ЗРК "Тор-М1" і "Оса-АКМ" не буде.

Про це повідомляє Pronews.

Читайте також:

Розірвання Грецією контракту з РФ

Видання наголошує, що зараз вже розпочався "відлік" часу для повного виходу з ладу ЗРК, оскільки наявних запасних частин вистачить лише на декілька місяців.

Після "ляпу" з публікацією надсекретних пріоритетів озброєнь цей документ був недоступний, ймовірно, його тимчасово вилучили, однак зараз він виглядає інакше.

Документ парламенту. Фото: Pronews

Контракт на продовження підтримки систем у наступні роки склав 102 031 092 євро.

Загалом на озброєнні армії та ВПС Греції є 21 самохідна керована ракетна система "Tor-M1" та 38 "OSA-AK/AKM" класу SHORADS з максимальною дальністю стрільби 10-12 кілометрів.

"З 38 систем 19 — версії "Оса-АКМ", а 20 — модернізованої версії "Оса-АКМ". Усі вони розташовані на островах Егейського моря. Системи старі, але все ще надійні для першої лінії захисту від ударних і транспортних вертольотів, БпЛА тощо", — йдеться у матеріалі.

"Тор-М1" — єдиний ЗРК Збройних сил Греції, який може виконувати завдання зі стрільби крилатими ракетами на додаток до літаків, гелікоптерів, БпЛА тощо і вже довів свою цінність в Україні.

ЗМІ пише, що вартість російських систем, які "викидають на смітник", становить понад один мільярд євро, і це сума, яку країні доведеться витратити.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно посилити протиповітряну оборону, зокрема у Чорноморському регіоні та Одесі. В цьому питанні у Києві розраховують на Грецію.

Також ми писали, що Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16. Цей результат є важливим для авіаційної коаліції.