Греция прекращает действие контракта с РФ на обслуживание ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ"

ЗРК "Оса-АКМ". Фото: росСМИ

Греция разрывает контракт с Россией на техническую поддержку и обслуживание ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ". Якобы секретный документ об этом ошибочно был опубликован в парламенте. Там заявили, что новых контрактов в поддержку ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ" не будет.

Об этом сообщает Pronews.

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Издание отмечает, что сейчас уже начался "отсчет" времени для полного выхода из строя ЗРК, поскольку имеющихся запасных частей хватит всего на несколько месяцев.

После "ляпа" с публикацией сверхсекретных приоритетов вооружений этот документ был недоступен, вероятно, его временно изъяли, однако сейчас он выглядит иначе.

Документ парламента Фото: Pronews

Контракт на продление поддержки систем в последующие годы составил 102 031 092 евро.

В общей сложности на вооружении армии и ВВС Греции есть 21 самоходная управляемая ракетная система "Tor-M1" и 38 "OSA-AK/AKM" класса SHORADS с максимальной дальностью стрельбы 10-12 километров.

"Из 38 систем 19 — версии "Оса-АКМ", а 20 — модернизированной версии "Оса-АКМ". Все они расположены на островах Эгейского моря. Системы старые, но все еще надежные для первой линии защиты от ударных и транспортных вертолетов, БПЛА и тому подобное", — говорится в материале.

"Тор-М1" — единственный ЗРК Вооруженных сил Греции, который может выполнять задачи по стрельбе крылатыми ракетами в дополнение к самолетам, вертолетам, БпЛА и тому подобное, и уже доказал свою ценность в Украине.

СМИ пишет, что стоимость российских систем, которые "выбрасывают на свалку", составляет более одного миллиарда евро, и это сумма, которую стране придется потратить.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо усилить противовоздушную оборону, в частности, в Черноморском регионе и Одессе. В этом вопросе в Киеве рассчитывают на Грецию.

Также мы писали, что Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на F-16. Этот результат важен для авиационной коалиции.