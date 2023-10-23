Громадська дипломатія у США: українці готуються до зустрічей з американськими законодавцями

Саміт з підтримки України у США. Фото: Новини.LIVE

У США стартував третій адвокаційний саміт для України. Волонтери, активісти, українці з усіх 50 штатів збираються у столиці Америки Вашингтоні, щоб проводити адвокацію питань, які нині найважливіші на порядку денному в Україні.

Журналістка Новини.LIVE у США також долучилася до саміту.

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Адвокаційний український саміт у США

"Дуже важливо, щоб американці, які допомагають Україні, продовжували це робити. Тут зібралися різні люди: корінні українці, ті, хто тільки приїхали, волонтери. Тут навіть є люди, які ніколи не були в Україні, але вони вважають, що допомагати Україні для них дуже важливо. Вони хочуть брати у цьому участь і бути відповідальними громадянами своєї країни", — каже Дора Хомяк, президентка благодійного фонду Razom, який організував уже третій саміт.

Пані Хомяк вчергове наголошує, що тут не можна нівелювати ці зустрічі, які є великою частиною громадської дипломатії та громадянського суспільства.

Головна мета заходу — переконати американських законодавців продовжувати підтримувати Україну, виносити питання України на перший план порядку денного та адвокатувати законопроєкти, які мають стати вирішальними для України.

Аби втілити задумане, учасники саміту протягом двох днів матимуть низку зустрічей у Вашингтоні з представниками кожного штату та двох партій у Капітолію.

Український саміт у США. Фото: Новини.LIVE

"Більше як 500 учасників зареєструвалися на саміт, і вони будуть говорити у Сенаті про те, що означає нині війна в Україні, що вона не закінчилась і про те, які злочини скоїла і коїть нині Російська Федерація в Україні", — каже очільниця фонду United help Ukraine Марина Байдюк, співорганізаторка саміту, і додає, що найважливіше треба донести американцям нині:

"Перемога України — це не щось таке далеке. Вона буде, українці для цього робитимуть усе. І для американців важливо зрозуміти, що перемога України — це не тільки про виштовхування росіян, але й про національну безпеку насамперед США".

Просування українського питання

Найважче говорити із республіканцями і тими американськими законодавцями, які скептично налаштовані щодо продовження допомоги України. Щоб бути готовим до таких зустрічей та мати аргументи для апеляцій, із учасниками саміту напередодні проводять зустрічі посли та дипломати, які знають і діляться секретами, як правильно говорити та якими фактами озброюватись при перемовинах. Зокрема те, що Україна нині виборює демократію для всього світу.

"Україна нині бореться за свободу, ми маємо їй у цьому допомогти, тому що поки це дуже і дуже важливо для нас усіх", — каже посол США в Україні Марія Йованович (2016-2019).

Важливо, що у внутрішній політиці Америки нині спікеріада — процес призначення представника, який вносить законопроєкти на голосування. Нині з тим на Капітолійських пагорбах немає згоди. Кілька разів голосування за спікера провалилось.

"Президент Байден, звертаючись до американців, сказав, що підтримувати потрібно як Україну, так і Ізраїль. І головна роль тут має бути за лідером і нині — президент США показує таке лідерство", — каже Вільям Тейлор, посол США в Україні до 2020 року, нині віце-президент інституту миру.

Із привітанням "Слава України" до учасників саміту звернулась також посол України у США Оксана Маркарова.

Нагадаємо, військова допомога США Україні за останній місяць — на 93,5% менша, порівняно з допомогою першого півріччя 2023 року.