Общественная дипломатия в США: украинцы готовятся к встречам с американскими законодателями

Саммит по поддержке Украины в США. Фото: Новини.LIVE

В США стартовал третий адвокационный саммит для Украины. Волонтеры, активисты, украинцы из всех 50 штатов собираются в столице Америки Вашингтоне, чтобы проводить адвокацию вопросов, ныне наиболее важных в повестке дня в Украине.

Журналистка Новини.LIVE в США также присоединилась к саммиту.

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Адвокационный украинский саммит в США

"Очень важно, чтобы американцы, которые помогают Украине, продолжали это делать. Здесь собрались разные люди: и коренные украинцы, и только приехавшие, и волонтеры. Здесь даже есть люди, которые никогда не были в Украине, но они считают, что помогать Украине для них очень важно. Они хотят принимать в этом участие и быть ответственными гражданами своей страны", — говорит Дора Хомяк, президент благотворительного фонда Razom, который организовал уже третий саммит.

Хомяк в очередной раз подчеркивает, что здесь нельзя нивелировать эти встречи, которые являются большой частью общественной дипломатии и гражданского общества.

Главная цель мероприятия — убедить американских законодателей продолжать поддерживать Украину, выносить вопросы Украины на первый план повестки дня и адвокатировать законопроекты, которые должны стать решающими для Украины.

Чтобы воплотить задуманное, участники саммита в течение двух дней будут иметь ряд встреч в Вашингтоне, с представителями каждого штата и двух партий в Капитолии.

Украинский саммит в США. Фото: Новини.LIVE

"Более 500 участников зарегистрировались на саммит, и они будут говорить в Сенате о том, что значит ныне война в Украине, что она не закончилась и о том, какие преступления совершила и творит ныне Российская Федерация в Украине", — говорит глава фонда United help Ukraine Марина Байдюк, соорганизатор саммита, и добавляет, что самое важное нужно донести американцам сейчас:

"Победа Украины — это не что-то такое далекое. Она будет, украинцы для этого будут делать все. И для американцев важно понять, что победа Украины — это не только о выталкивании россиян, но и о национальной безопасности, прежде всего, США".

Продвижение украинского вопроса

Труднее всего говорить с республиканцами и теми американскими законодателями, которые скептически настроены на продолжение помощи Украины. Чтобы быть готовым к таким встречам и иметь аргументы для апелляций с участниками саммита, накануне проводят встречи послы и дипломаты, которые знают и делятся секретами, как правильно говорить и какими фактами вооружаться при переговорах. В частности, то, что Украина сейчас борется за демократию для всего мира.

"Украина сейчас борется за свободу, мы должны ей в этом помочь, потому что пока это очень и очень важно для нас всех" , — говорит посол США в Украине Мария Йованович (2016-2019).

Важно, что во внутренней политике Америки сейчас спикериада — процесс назначения представителя, вносящего законопроекты на голосование. В настоящее время на Капитолийских холмах нет согласия. Несколько раз голосование за спикера провалилось.

"Президент Байден, обращаясь к американцам, сказал, что поддерживать нужно как Украину, так и Израиль. И главная роль здесь должна быть за лидером и сейчас — президент США показывает такое лидерство", — говорит Уильям Тейлор, посол США в Украине до 2020 года, ныне вице-президент института мира.

С приветствием "Слава Украины" к участникам саммита обратилась также посол Украины в США Оксана Маркарова.

Напомним, военная помощь США Украине за последний месяц — на 93,5% меньше , по сравнению с первым полугодием 2023 года.