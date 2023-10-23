У Сенаті США назвали Росію, Китай та Іран новою "віссю зла" з якою потрібно боротись

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл. Фото: REUTERS/Leah Millis

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл переконаний, що Росія, Китай та Іран є новою "віссю зла", з якою Штати "повинні впоратися". Він вважає, "якщо росіяни не будуть переможені, то наступною буде країна НАТО".

Про це повідомляє Fox News.

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Мітч Макконнелл вважає, що світ перебуває у більшій небезпеці, ніж будь-коли за його життя.

"Це надзвичайна ситуація, коли ми повинні активізуватися й розібратися з цією новою віссю зла — Китаєм, Росією, Іраном, тому що це безпосередня загроза для Сполучених Штатів", — наголосив він.

За його словами, "головний спонсор тероризму" — Іран, оскільки той постачає безпілотники Росії.

"Гадаю, адміністрація Байдена послала хибний сигнал, коли здійснила катастрофічне виведення військ з Афганістану. Я думаю, це було все одно, щоб дати зелене світло Путіну для вторгнення в Україну. І ми бачимо, що Іран — головний спонсор тероризму — постачає безпілотники росіянам… ХАМАС атакує ізраїльтян за допомогою безпілотників. Тож це все пов'язано. Не можна виокремити якусь одну частину й сказати, що ми займатимемося тільки цим", — йдеться у повідомленні.

А Китай політик звинуватив у підтримці агресорів та нагадав, що лідер КНР Сі Цзіньпін заявив про "нескінченну дружбу з росіянами".

"Ми знаємо, на чиєму боці Китай… Ми повинні розглядати це як світову проблему", — підкреслив Макконнелл.

Азійськими союзниками США, на думку республіканця, є Японія, Південна Корея та Тайвань. Усі вони зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, оскільки знають, що лідер КНР спостерігає за цим. Він наголосив, що "якщо росіяни не будуть переможені, то наступною буде країна НАТО".

Нагадаємо, що низка ЗМІ пишуть, що Сполучені Штати Америки планують передати ізраїльській армії снаряди, які призначалися для України. Йдеться про 155-мм снаряди з бази в Ізраїлі.