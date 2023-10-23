В Сенате США назвали Россию, Китай и Иран новой "осью зла" с которой нужно бороться

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл. Фото: REUTERS/Leah Millis

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл убежден, что Россия, Китай и Иран являются новой "осью зла", с которой Штаты "должны справиться". Он считает, "если россияне не будут побеждены, то следующей будет страна НАТО".

Об этом сообщает Fox News.

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Митч Макконнелл считает, что мир находится в большей опасности, чем когда-либо при его жизни.

"Это чрезвычайная ситуация, когда мы должны активизироваться и разобраться с этой новой осью зла — Китаем, Россией, Ираном, потому что это непосредственная угроза для Соединенных Штатов", — подчеркнул он.

По его словам, "главный спонсор терроризма" — Иран, поскольку тот поставляет беспилотники России.

"Думаю, администрация Байдена послала ложный сигнал, когда осуществила катастрофический вывод войск из Афганистана. Я думаю, это было все равно, чтобы дать зеленый свет Путину для вторжения в Украину. И мы видим, что Иран — главный спонсор терроризма — поставляет беспилотники россиянам… ХАМАС атакует израильтян с помощью беспилотников. Так что все это связано. Нельзя выделить какую-то одну часть и сказать, что мы будем заниматься только этим" , — говорится в сообщении.

А Китай политик обвинил в поддержке агрессоров и напомнил, что лидер КНР Си Цзиньпин заявил о "бесконечной дружбе с россиянами".

"Мы знаем, на чьей стороне Китай… Мы должны рассматривать это как мировую проблему", — подчеркнул Макконнелл.

Азиатскими союзниками США, по мнению республиканца, являются Япония, Южная Корея и Тайвань. Все они заинтересованы в происходящем в Украине, поскольку знают, что лидер КНР наблюдает за этим. Он подчеркнул, что "если россияне не будут побеждены, то следующей будет страна НАТО".

Напомним, ряд СМИ пишут, что Соединенные Штаты Америки планируют передать израильской армии снаряды, которые предназначались для Украины. Речь идет о 155-мм снарядах из базы в Израиле.