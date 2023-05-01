Грузія повинна бути у НАТО: лідерка країни закликала дати чітку відповідь РФ

Саломе Зурабішвілі нагадала про обраний Грузією шлях інтеграції до НАТО. Фото: REUTERS

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі нагадала про обраний Грузією шлях інтеграції до Північноатлантичного альянсу. Вступ своєї країни до НАТО вона назвала чіткою відповіддю Росії.

Таку заяву грузинська лідерка зробила під час виступу з нагоди Дня Сил оборони Грузії.

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Вона додала, що вторгнення РФ в Україну "потрясло світ, оскільки були проігноровані всі принципи міжнародного права та гуманізму".

За словами Зурабішвілі, російське вторгнення "викликало нове розуміння масштабів загрози всьому світу, і тим більше Європейському континенту", і призвело до надання безпрецедентної допомоги Україні, збільшення військових бюджетів та посилення значення Північноатлантичного альянсу.

"Це доводить і вступ до НАТО Швеції та Фінляндії", — зазначила президентка.

Вона переконана, що Грузія "не повинна шкодувати зусиль для інтеграції до Північноатлантичного альянсу" і "Вільнюський саміт виявиться знаковим щодо цього".

"Наші партнери повинні розуміти, що настав час приймати тверді рішення і не вагатися. Наша відповідь Росії має бути чіткою і єдиною", — підсумувала Зурабішвілі.

Вступ Грузії у НАТО

У червні 2022 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про намір країни вступити до Північноатлантичного Альянсу після вирішення територіальних проблем.

У Північноатлантичному альянсі заявили, що ухвалили рішення про членство України та Грузії. І Російська Федерація не має права втручатися в це питання.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію сплатити майже 130 млн євро компенсацій Грузії. РФ повинна передати ці кошти за порушення і збитки, завдані громадянам внаслідок вторгнення в 2008 році.