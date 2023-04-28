ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити понад сто мільйонів євро за порушення після нападу на Грузію
Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію сплатити майже 130 млн євро компенсацій Грузії. РФ повинна передати ці кошти за порушення і збитки, завдані громадянам внаслідок вторгнення в 2008 році.
Про це повідомив Європейський суд з прав людини.
Росія повинна виплатити кошти для Грузії
У рішенні суду йдеться, що це додаткове рішення ЄСПЛ за позовом уряду Грузії, яке стосується справедливої компенсації та не було охоплене основним рішенням 2021 року. Компенсації повинні бути виплачені в таких розмірах:
- РФ має виплатити 3,25 млн євро компенсації за вбивства щонайменше 50 цивільних (Грузія заявляла про 116 убивств);
- має сплатити 2,7 млн євро щонайменше 166 постраждалим від необґрунтованих затримань і нелюдського поводження;
- 640 тис євро — грузинським полоненим, які зазнали тортур;
- 115 млн євро — 23 тисячам постраждалим від депортацій;
- 8,42 млн євро — компенсація нематеріальних збитків для щонайменше 142 людей, які постраждали від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.
Grand Chamber judgment Georgia v. Russia (II) - just satisfactionhttps://t.co/Fzq1PuI9qO#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/1SknfHCUva— ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) April 28, 2023
Нагадаємо, у Раду Європи за 2022 рік надійшло від ЄСПЛ 145 рішень у позовах проти України для нагляду за виконанням — це дещо менше, ніж за 2021 рік.
Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін пояснив відмову від виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) тим, що рішення цього органу нібито були політизованими. При цьому він запевнив, що російські суди впораються із захистом прав людини не гірше.