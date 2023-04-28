ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити понад сто мільйонів євро за порушення після нападу на Грузію

Європейський суд з прав людини. Фото: Wikipedia

Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію сплатити майже 130 млн євро компенсацій Грузії. РФ повинна передати ці кошти за порушення і збитки, завдані громадянам внаслідок вторгнення в 2008 році.

Про це повідомив Європейський суд з прав людини.

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У рішенні суду йдеться, що це додаткове рішення ЄСПЛ за позовом уряду Грузії, яке стосується справедливої компенсації та не було охоплене основним рішенням 2021 року. Компенсації повинні бути виплачені в таких розмірах:

РФ має виплатити 3,25 млн євро компенсації за вбивства щонайменше 50 цивільних (Грузія заявляла про 116 убивств);

має сплатити 2,7 млн євро щонайменше 166 постраждалим від необґрунтованих затримань і нелюдського поводження;

640 тис євро — грузинським полоненим, які зазнали тортур;

115 млн євро — 23 тисячам постраждалим від депортацій;

8,42 млн євро — компенсація нематеріальних збитків для щонайменше 142 людей, які постраждали від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.

Нагадаємо, у Раду Європи за 2022 рік надійшло від ЄСПЛ 145 рішень у позовах проти України для нагляду за виконанням — це дещо менше, ніж за 2021 рік.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін пояснив відмову від виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) тим, що рішення цього органу нібито були політизованими. При цьому він запевнив, що російські суди впораються із захистом прав людини не гірше.