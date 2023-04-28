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ЕСПЧ обязал Россию выплатить более ста миллионов евро за нарушение после нападения на Грузию

28 апреля 2023 23:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ЕСПЧ обязал Россию выплатить более ста миллионов евро за нарушение после нападения на Грузию
Европейский суд по правам человека. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Европейский суд по правам человека обязал Россию заплатить около 130 млн евро компенсаций Грузии. РФ должна передать эти средства за нарушения и ущерб, причиненный гражданам вследствие вторжения в 2008 году.

Об этом сообщил Европейский суд по правам человека.

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Решение суда говорит, что это дополнительное решение ЕСПЧ по иску правительства Грузии, которое касается справедливой компенсации и не было охвачено основным решением 2021 года. Компенсации должны быть выплачены в следующих размерах:

  • РФ должна выплатить 3,25 млн евро компенсации за убийства не менее 50 гражданских (Грузия заявляла о 116 убийствах);
  • должно выплатить 2,7 млн евро не менее 166 пострадавшим от необоснованных задержаний и бесчеловечного обращения;
  • 640 тыс евро — грузинским пленным, подвергшимся пыткам;
  • 115 млн евро — 23 тысячам пострадавшим от депортаций;
  • 8,42 млн евро — компенсация нематериального ущерба для по меньшей мере 142 человек, пострадавших от отсутствия адекватного расследования российской стороной гибели гражданских во время активной фазы боевых действий.

Напомним, в Совет Европы за 2022 год поступило от ЕСПЧ 145 решений в исках против Украины по надзору за исполнением — это несколько меньше, чем за 2021 год.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин объяснил отказ от выполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) тем, что решения этого органа якобы были политизированы. При этом он заверил, что российские суды справятся с защитой прав человека не хуже.

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