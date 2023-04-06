До Ради Європи за рік надійшло менше рішень ЄСПЛ щодо України, ніж за попередній

Рада Європи

У Раду Європи за 2022 рік надійшло від ЄСПЛ 145 рішень у позовах проти України для нагляду за виконанням — це дещо менше, ніж за 2021 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на річний звіт РЄ щодо виконання рішень ЄСПЛ.

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Деталі

Комітет міністрів РЄ у 2022 році отримав від Європейського суду з прав людини 145 таких рішень, тоді як у 2021 році для нагляду за виконанням передали 196 рішень. Водночас це більше, ніж у 2020 році, коли таких передали 84.

Станом на 31 грудня 2022 року було 716 рішень щодо України, які очікували виконання. Порівняно з попередніми роками, їхня загальна кількість зросла: у 2020 році очікували виконання 567 рішень, у 2021 році — вже 638.

З цієї кількості 51 рішення віднесені до розширеної процедури, з яких 42 очікують виконання 5 років і довше; до стандартної процедури — 48, з яких 24 очікують виконання понад п’ять років. Серед них є у тому числі рішення, що стосуються судової реформи (призначення суддів на посади, невиконання рішень національних судів, затягування процедур), неефективності розслідування та неналежних умов тримання під вартою.

Порушення, виявлені ЄСПЛ у 2022 році, стосувалися здебільшого неспроможності національних судів розглянути твердження позивачів про підбурювання з боку поліції, а також питань, пов’язаних з виборами.

Нагадаємо, 3 квітня в Україну прибула генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Вона зустрілась з Володимиром Зеленським у Києві, де вони обговорили обговорення притягнення російських військових до відповідальності за злочини проти українців.