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В Совет Европы за год поступило меньше решений ЕСПЧ по Украине, чем за предыдущий

6 апреля 2023 09:55
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Совет Европы
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В Совет Европы за 2022 год поступило от ЕСПЧ 145 решений в исках против Украины по надзору за исполнением — это несколько меньше, чем за 2021 год.

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на годовой отчет СЕ по выполнению решений ЕСПЧ.

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Комитет министров РЕ в 2022 году получил от Европейского суда по правам человека 145 таких решений, тогда как в 2021 году для надзора за исполнением было передано 196 решений. В то же время, это больше, чем в 2020 году, когда таких передали 84.

По состоянию на 31 декабря 2022 года было 716 решений по Украине, которые ожидали исполнения. По сравнению с предыдущими годами их общее количество выросло: в 2020 году ожидали исполнения 567 решений, в 2021 году – уже 638.

Из этого количества 51 решения отнесены к расширенной процедуре, из которых 42 ожидают исполнения 5 лет и дольше; к стандартной процедуре – 48, из которых 24 ожидают исполнения более пяти лет. Среди них есть в том числе решения, касающиеся судебной реформы (назначение судей на должности, невыполнение решений национальных судов, затягивание процедур), неэффективность расследования и ненадлежащие условия содержания под стражей.

Нарушения, выявленные ЕСПЧ в 2022 году, касались преимущественно неспособности национальных судов рассмотреть утверждения истцов о подстрекательстве со стороны полиции, а также вопросов, связанных с выборами.

Напомним, 3 апреля в Украину прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Она встретилась с Владимиром Зеленским в Киеве, где обсудили обсуждение привлечения российских военных к ответственности за преступления против украинцев.

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