Грузия должна быть в НАТО: лидер страны призвала дать четкий ответ РФ

Саломе Зурабишвили напомнила об избранном Грузией пути интеграции в НАТО. Фото: REUTERS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили напомнила об избранном Грузией пути интеграции в Североатлантический альянс. Вступление своей страны в НАТО она назвала четким ответом России.

Такое заявление грузинский лидер сделала во время выступления по случаю Дня Сил обороны Грузии.

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Она добавила, что вторжение РФ в Украину "потрясло мир, поскольку были проигнорированы все принципы международного права и гуманизма".

По словам Зурабишвили, российское вторжение "вызвало новое понимание масштабов угрозы всему миру, и тем более Европейскому континенту", и привело к оказанию беспрецедентной помощи Украине, увеличению военных бюджетов и усилению значения Североатлантического альянса.

"Это доказывает и вступление в НАТО Швеции и Финляндии", — отметила президент.

Она убеждена, что Грузия "не должна жалеть усилий для интеграции в Североатлантический альянс" и "Вильнюсский саммит окажется знаковым в этом отношении".

"Наши партнеры должны понимать, что пора принимать твердые решения и не колебаться. Наш ответ России должен быть четким и единым", — подытожила Зурабишвили.

Вступление Грузии в НАТО

В июне 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о намерении страны вступить в Североатлантический альянс после решения территориальных проблем.

В Североатлантическом альянсе заявили, что приняли решение о членстве Украины и Грузии. И Российская Федерация не имеет права вмешиваться в этот вопрос.

Напомним, Европейский суд по правам человека обязал Россию заплатить около 130 млн евро компенсаций Грузии. РФ должна передать эти средства за нарушения и ущерб, причиненный гражданам вследствие вторжения в 2008 году.