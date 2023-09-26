Грузія заборонила експорт і транзит авто в РФ з ЄС

Автомобілі. Фото ілюстративне: google

У Грузії заборонили експорт, реекспорт і транзит автомобілів до РФ. Йдеться про ті легковики, які ввезені з ЄС.

Про це повідомляє видання АРА із посиланням на пресслужбу міністерства фінансів Грузії.

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"Так, дійсно, як раніше було заявлено, з 26 вересня запроваджується заборона на експорт, реекспорт або транзит автомобілів у Росію, які було ввезено з Європи", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборона поширюється на ті автомобілі, об'єм двигуна яких перевищує 1,9 кубічних метрів. Також під обмеження потрапили гібридні машини та електрокари.

Варто відзначити, що дана заборона почала діяти через 11 пакет санкцій, який ухвалили в ЄС проти РФ.

Нагадаємо, Канада запровадила ще понад 60 санкцій проти Росії. Так під обмеження потрапили організації, університети та окремі особи.

Додамо, що Європейський Союз вже в жовтні може почати обговорення нового пакета санкцій проти Росії. У ньому можуть бути анонсовані раніше обмеження на торгівлю алмазами РФ, які планують запровадити держави G7.