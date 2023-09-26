Грузия запретила экспорт и транзит авто в РФ из ЕС

Автомобили. Фото иллюстративное: google

В Грузии запретили экспорт, реэкспорт и транзит автомобилей в РФ. Речь идет о тех легковушках, которые ввезены из ЕС.

Об этом сообщает издание АРА со ссылкой на пресс-службу министерства финансов Грузии.

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Санкции против РФ

"Да, действительно, как ранее было заявлено, с 26 сентября вводится запрет на экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей в Россию, которые были ввезены из Европы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет распространяется на автомобили, объем двигателя которых превышает 1,9 кубических метров. Также под ограничения попали гибридные машины и электрокары.

Следует отметить, что данный запрет начал действовать из-за 11 пакета санкций, который был принят в ЕС против РФ.

Напомним, Канада ввела еще более 60 санкций против России. Так, под ограничения попали организации, университеты и отдельные лица.

Добавим, что Европейский Союз уже в октябре может начать обсуждение нового пакета санкций против России. В нем могут быть ранее анонсированы ограничения на торговлю алмазами РФ, которые планируют ввести государства G7.