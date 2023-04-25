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Губернатор Бєлгородської області жаліється на "обстріли" ЗСУ: росіяни сидять без світла

25 квітня 2023 16:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Губернатор Бєлгородської області жаліється на "обстріли" ЗСУ: росіяни сидять без світла
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Бєлгородській області росіяни скаржаться на "обстріли". Цього разу там п'ять сіл залишилися без світла.

Про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram.

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Гладков традиційно звинуватив в так званих обстрілах Збройні сили України. 

"ЗСУ обстріляли село Черемошне Білгородського району. Постраждалих немає", — пише Гладков.

За його словами, снарядами було пошкоджено лінії електропередач.

"Без світла залишаються п'ять населених пунктів: Черемошне, Устинка, Ясні Зорі, Бочківка та Ровенек", — повідомив Гладков.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на житловий район Бєлгорода впала авіабомба. В результаті на місці падіння утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху є постраждалі.

Згодом Міноборони РФ визнало, що у Бєлгороді впав їх боєприпас.

"Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбувся позаштатний сход авіаційного боєприпасу", — кажуть у відомстві.

Наступного дня у Бєлгороді знайшли нову бомбу та вирішили евакуювати населення. Таким чином евакуювали 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів. Це понад три тисячі осіб.

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