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Губернатор Белгородской области жалуется на "обстрелы" ВСУ: россияне сидят без света

25 апреля 2023 16:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Губернатор Белгородской области жалуется на "обстрелы" ВСУ: россияне сидят без света
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Белгородской области россияне жалуются на обстрелы. На этот раз там пять деревень остались без света.

Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

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Гладков традиционно обвинил в так называемых обстрелах Вооруженные силы Украины.

"ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородского района. Пострадавших нет", — пишет Гладков.

По его словам, снарядами были повреждены линии электропередачи.

"Без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зари, Бочковка и Ровенек", — сообщил Гладков.

Напомним, вечером 20 апреля в российском городе Белгороде произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. В результате на месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.

Позже Минобороны РФ признало, что в Белгороде упал их боеприпас.

"Вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород состоялось внештатное собрание авиационного боеприпаса", — говорят в ведомстве.

На следующий день в Белгороде нашли новую бомбу и решили эвакуировать население. Таким образом, эвакуировали 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. Это более трех тысяч человек.

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