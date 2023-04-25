Губернатор Белгородской области жалуется на "обстрелы" ВСУ: россияне сидят без света

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ

В Белгородской области россияне жалуются на обстрелы. На этот раз там пять деревень остались без света.

Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

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Гладков традиционно обвинил в так называемых обстрелах Вооруженные силы Украины.

"ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородского района. Пострадавших нет", — пишет Гладков.

По его словам, снарядами были повреждены линии электропередачи.

"Без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зари, Бочковка и Ровенек", — сообщил Гладков.

Напомним, вечером 20 апреля в российском городе Белгороде произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. В результате на месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.

Позже Минобороны РФ признало, что в Белгороде упал их боеприпас.

"Вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород состоялось внештатное собрание авиационного боеприпаса", — говорят в ведомстве.

На следующий день в Белгороде нашли новую бомбу и решили эвакуировать население. Таким образом, эвакуировали 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. Это более трех тысяч человек.