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Губернатор Брянської області заявив про масову атаку дронів на регіон

11 травня 2023 10:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Губернатор Брянської області заявив про масову атаку дронів на регіон
Керівник Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У прикордонній з Україною Брянській області безпілотники здійснили дві атаки за добу. Після адміністративної будівлі у Стародубі постраждала нафтобаза у Клинцях.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз.

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Стародуб

У ніч з 10 на 11 травня, за словами Олександра Богомаза, безпілотник завдав удар по одній із адміністративних будівель у місті Стародуб Брянської області.

Богомаз відразу ж звинуватив у атаці Україну.

Внаслідок обстрілу адмінбудівлі у Стародубі, за словами губернатора, ніхто не постраждав.

Нафтобаза

Уже вдень Богомаз повідомив про черговий безпілотник на території Брянської області.

Цього разу "український дрон" нібито атакував нафтобазу АТ "Брянскнефтепродукт" ПАТ НК "Роснефть", що у місті Клинці.

"Внаслідок скидання боєприпасу частково пошкоджено бетонну основу та цистерну для зберігання нафтопродуктів", — підкреслив губернатор Брянської області.

Нагадаємо, що учора, 10 травня, російські чиновники та пропагандисти заявляли про атаки дронів у Воронезькій та Курській областях.

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