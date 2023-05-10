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Росіяни скиглять про атаки дронів у Воронезькій та Курській областях

10 травня 2023 10:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни скиглять про атаки дронів у Воронезькій та Курській областях
Воронезька та Курська області, які знову постраждали від невідомих безпілотників. Колаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У російських регіонах, розташованих неподалік від кордону з Україною, знову помітили безпілотники. Внаслідок атаки дронів на військовий полігон у Воронезькій області постраждало півтора десятки військових.

Про це повідомили губернатор Курської області Роман Старовойт і Telegram-канал Baza.

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За неофіційною інформацією, на території цього російського регіону безпілотники були помічені двічі.

Спочатку стало відомо, що вранці 9 травня біля воєнного аеродрому був збитий "невідомий літальний об’єкт". Його уламки знайшли лише увечері того ж дня.

Пізніше, у ніч з 9 на 10 травня, два дрони атакували військовий полігон у Воронезькій області. Внаслідок вибуху постраждало 14 російських військовослужбовців. Загиблих, за попередніми даними, немає.

Курська область

Губернатор цього регіону Роман Старовойт заявив, що вранці 10 травня сили протиповітряної оборони збили "ворожий безпілотник" неподалік від Курська.

За словами Старовойта, ніхто не постраждав, але були пошкоджені приватний житловий будинок і газова труба.

Нагадаємо, у кінці квітня безпілотник помітили неподалік від Курської атомної електростанції.

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