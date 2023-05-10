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Россияне плачутся об атаках дронов в Воронежской и Курской областях

10 мая 2023 10:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне плачутся об атаках дронов в Воронежской и Курской областях
Воронежская и Курская области, которые вновь пострадали от неизвестных беспилотников. Коллаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В российских регионах, расположенных недалеко от границы с Украиной, снова заметили беспилотники. В результате атаки дронов на военный полигон в Воронежской области пострадали полтора десятка военных.

Об этом сообщили губернатор Курской области Роман Старовойт и Telegram-канал Baza.

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Воронежская область

По неофициальной информации, на территории этого российского региона беспилотники были замечены дважды.

Сначала стало известно, что утром 9 мая у военного аэродрома был сбит "неизвестный летательный объект". Его обломки обнаружили только вечером того же дня.

Позже, в ночь с 9 на 10 мая, два дрона атаковали военный полигон в Воронежской области. В результате взрыва пострадали 14 российских военнослужащих. Погибших, по предварительным данным, нет.

Курская область

Губернатор этого региона Роман Старовойт заявил, что утром 10 мая силы противовоздушной обороны сбили "вражеский беспилотник" неподалеку от Курска.

По словам Старовойта, никто не пострадал, но были повреждены частный жилой дом и газовая труба.

Напомним, в конце апреля беспилотник был замечен неподалеку от Курской атомной электростанции.

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