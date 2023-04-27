Поряд з АЕС у Курській області помітили безпілотник

Курська атомна електростанція. Фото: росЗМІ

Вчора, 26 квітня, у російському місті Курчатові помітили безпілотний літальний апарат поряд з Курською АЕС. Росіяни заявили, що це нібито був український дрон.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Росіяни пишуть, що "приліт" відбила система ППО.

"За нашою інформацією, система протиповітряної оборони в районі найбільшої в регіоні атомної електростанції спрацювала 26 квітня близько 23 години. Паралельно по всій території Брянської області спрацював сигнал тривоги", — йдеться у повідомленні.

За інформацією росЗМІ, атаку нібито було здійснено за допомогою безпілотного літального апарату. Росіяни заявляють, що він був запущений з території Сумської області.

Постраждалих і руйнувань немає.

Нагадаємо, у російській Москві сьогодні, 27 квітня, спалахнула велика пожежа. Загоряння сталося у житловому комплексі "Вікторія Парк", на якому ще ведеться будівництво, біля Кутузовського проспекту.

Також ми писали, у середу, 26 квітня, у Мурманській області (Росія) розбився літак МіГ-31. Відомо, що пілоти встигли катапультуватися.

Додамо, у підмосковному Красногорську 10 квітня загорівся склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становила 1,4 тисячі квадратних метрів.