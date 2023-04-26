У Росії розбився винищувач МіГ-31: деталі

Момент падіння винищувача МіГ-31 в російському Мурманській області. Фото: скріншот з відео

У середу, 26 квітня, у Мурманській області (Росія) розбився літак МіГ-31. Відомо, що пілоти встигли катапультуватися.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо

Аварія трапилася в районі Мончегорська у Мурманській області. Відомо, що військовий літак МіГ-31 зазнав катастрофи в Мурманській області через загоряння, попередньо він впав в озеро, підтверджують силові структури.

Пілоти, що катапультувалися з МІГ-31, що розбився, при приземленні зачепилися за гілки дерев. Наразі рятувальники вирушили на їх пошуки.

У російському Міноборони заявили, що МіГ-31 виконував навчальний політ. Винищувач впав у безлюдному місці.

Нагадаємо, що вночі, 26 квітня, на Уралі сталася масштабна пожежа — вогонь охопив понад 90 будівель. Під завалами рятувальники знайшли одного загиблого.

Згодом стало відомо, що внаслідок пожежі у селищі Сосьва Свердловської області РФ згоріло понад 100 житлових будинків. Сама пожежа почалася на місцевій пилорамі і через сильний вітер швидко перекинулася на сусідні будівлі.